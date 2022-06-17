Букмекеры назвали фаворита в битве Динамо и Фенербахче в Лиге чемпионов

Подопечным Мирчи Луческу предстоит непростая дуэль с вице-чемпионом Турции. Рассказываем о котировках на исход дуэли

Команды Мирчи Луческу и Жорже Жезуша сразятся в квалификации Лиги чемпионов

Позавчера Динамо узнало первого соперника в еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевская команда сразится с Фенербахче. Матчи пройдут 19/20 и 26/27 июля.

Тем временем, букмекеры опубликовали первые котировки на исход дуэли. По их мнению, фаворитом на выход в 3 квалификационный раунд является Фенербахче.

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Коэффициент на турков составляет 1.70, тогда как на подопечных Мирчи Луческу – 2.15. В процентном соотношении – 56% на 44%. При этом на первый матч (номинально "домашний" для Динамо) ставки на победу равные – по 2.60, на ничью – 3.50.

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Отметим, что Динамо и Фенербахче сыграли в своей истории четыре поединка и турки не добыли ни одной победы – 2 ничьи и 2 победы киевлян. Само ж Динамо сыграло аж 20 поединков против клубов из Турции, добыв 12 побед, 5 ничьих и три поражения.

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К слову, своего первого соперника узнала и Ворскла. В Лиге Конференций полтавчане будут сражаться с клубом АИК из Швеции. Поединки пройдут 21 и 28 июля.