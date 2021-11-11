11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
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Фатальное невезение: Украина перебила болгар, но едва унесла ноги

Сергей Шаховец
11 ноября, 22:34
Украинская команда по всем статистическим показателям превзошла своего соперника, но ужасная реализация не позволила "сине-желтым" одержать победу

Украина vs Болгария / Фото: УАФ

Фатальный нефарт едва не сыграл злую шутку с командой Петракова в матче против сборной Болгарии. Мы вели онлайн матча Украина – Болгария на нашем сайте.

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В ничейном поединке против болгарской команды украинские футболисты нанесли 36 ударов по воротам соперника, из которых 14 пришлись в створ ворот. 15 раз "сине-желтые" били мимо ворот и 7 ударов соперник блокировал.

Болгары сумели забить гол с первого удара. Всего они нанесли только 4 удара за весь матч, а в створ ворот попали лишь 1 раз, который стал голевым.

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Будем надеяться, что свои голы украинцы оставили на боснийцев и реализация в ответственном поединке не подведет.

Сборная Украины 16 ноября на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии. Команде Петракова необходимо выигрывать, чтобы сохранить вторую строчку в группе.

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