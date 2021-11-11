11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Фатальне невезіння: Україна перебила болгар, але ледве винесла ноги

Сергій Шаховець
11 листопада, 22:34
Українська команда за всіма статистичними показниками перевершила свого суперника, але жахлива реалізація не дозволила "синьо-жовтим" здобути перемогу

Україна vs Болгарія / Фото: УАФ

Фатальний нефарт ледь не зіграв злий жарт із командою Петракова у матчі проти збірної Болгарії. Ми вели онлайн матчу Україна – Болгарія на нашому сайті.

Читайте також: Україна – Болгарія: відео голів та огляд матчу в Одесі

Реклама

У нічийному поєдинку проти болгарської команди українські футболісти завдали 36 ударів по воротах суперника, з яких 14 припало у ствір воріт. 15 разів "синьо-жовті" били повз ворота і 7 ударів суперник заблокував.

Болгари зуміли забити гол із першого удару. Всього вони завдали лише 4 ударів за весь матч, а у площину воріт потрапили лише 1 раз, який став гольовим.

Реклама

Сподіватимемося, що свої голи українці залишили на боснійців і реалізація у відповідальному поєдинку не підведе.

Збірна України 16 листопада на виїзді проведе останній матч відбору ЧС-2022 проти Боснії. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.

Реклама