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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
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Испания --
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12 июня 21:45
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Португалия --
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Хорватия --
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Австрия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
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Венгрия --
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Фашисты обстреляли один из крупнейших стадионов Украины

Андрей Трофимов
7 июня, 11:41
В Харькове пострадал стадион "Металлист", а также инфраструктура Киевского района

Стадион Металлист

Харьков является одним из самых пострадавших городов Украины от агрессии фашистов. Армия РФ постоянно обстреливает первую столицу Украины, массово разрушая инфраструктуру.

Не щадят оккупанты и спортивные сооружения. Недавно под обстрел попала база клуба Металлист-1925, а сегодня пострадал и главный футбольный объект города.

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Массовой атаке подвергся стадион "Металлист". Об этом в Telegram-канале объявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Также пострадала инфраструктура Киевского района, а в одном из жилых домов произошел пожар.

Мужчину 52 лет достали из-под завалов, он серьезно не пострадал. Ранения получила 70-летняя женщина. Напомним, что во время обстрела россиян был поврежден стадион "Солнечный".

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К слову, Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.