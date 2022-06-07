8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Фашисти обстріляли один із найбільших стадіонів України

Андрій Трофімов
7 червня, 11:41
У Харкові постраждав стадіон "Металіст", а також інфраструктура Київського району

Стадіон Металіст

Харків є одним із найбільш постраждалих міст України від агресії фашистів. Армія РФ постійно обстрілює першу столицю України, руйнуючи масово інфраструктуру.

Не шкодують окупанти й спортивні споруди. Нещодавно під обстріл потрапила база клубу "Металіст-1925", а сьогодні постраждав і головний футбольний об'єкт міста

Реклама

Масової атаки зазнав стадіон "Металіст". Про це в Telegram-каналі оголосив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Також пошкоджена інфраструктура Київського району, а в одному з житлових будинків сталася пожежа.

Чоловіка 52 років дістали з-під завалів, він серйозно не постраждав. Поранення дістала 70-річна жінка. Нагадаємо, що раніше через обстріли росіян був пошкоджений стадіон "Сонячний".

Реклама

До речі, Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.