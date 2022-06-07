Фашисти обстріляли один із найбільших стадіонів України

Стадіон Металіст

Харків є одним із найбільш постраждалих міст України від агресії фашистів. Армія РФ постійно обстрілює першу столицю України, руйнуючи масово інфраструктуру.

Не шкодують окупанти й спортивні споруди. Нещодавно під обстріл потрапила база клубу "Металіст-1925", а сьогодні постраждав і головний футбольний об'єкт міста

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Масової атаки зазнав стадіон "Металіст". Про це в Telegram-каналі оголосив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Також пошкоджена інфраструктура Київського району, а в одному з житлових будинків сталася пожежа.

Чоловіка 52 років дістали з-під завалів, він серйозно не постраждав. Поранення дістала 70-річна жінка. Нагадаємо, що раніше через обстріли росіян був пошкоджений стадіон "Сонячний".

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До речі, Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.