Фантастический гол с 40 метров форварда МЮ! Смотрите, как Кавани подловил вратаря

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани открыл счет в матче чемпионата Англии против Фулхэма, поразив болельщиков на трибунах Олд Траффорд

Эдинсон Кавани забил гол-шедевр / Фото: Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани невероятным голом открыл счет в матче 37-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма. Ранее МЮ проиграл Ливерпулю в скандальном матче чемпионата Англии.

На 15-й минуте уругвайский форвард получил мяч в центральном круге после великолепного паса пяткой от Бруну Фернандеша, сделал несколько шагов вперед и метров с 40 неотразимо пробил по воротам, забросив мяч за спину голкипера Фулхэма Альфонсу Ареоля. Это 9-й гол 34-летнего Кавани в 10 последних матчах за МЮ во всех турнирах.

Уругваец стал лишь третьим футболистом в возрасте 33 года и более на момент начала сезона, сумевшим забить 10+ голов за МЮ в чемпионате англии. Ранее это удавалось Златану Ибрагимовичу (2016/17) и Тедди Шерингему (2000/01). Напомним, что недавно Кавани продлил контракт с "Дьволами" еще на год.

Читайте также: Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски

Реклама

Манчестер Юнайтед в 36 матчах набрал 70 очков и занимает сейчас второе место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм с 27 баллами идет на 18-м месте. "Дачники" уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.

Ранее дорогущий футболист МЮ бросил девушку после восьми лет отношений.