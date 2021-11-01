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Фанаты Гремио устроили беспредел на стадионе: Луису Адриано пришлось спрятаться в раздевалке

Сергей Шаховец
1 ноября, 08:43
После матча чемпионата Бразилии, в котором Гремио уступил Палмейрасу 1:3, болельщики устроили беспорядки на стадионе

Фанаты Гремио устроили беспорядки после матча с Палмейрасом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Фанаты Гремио, расстроенные поражением своей команды и несправедливым, по их мнению, судейством, устроили погром на футбольной арене.

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Сразу после финального свистка вандалы спустились с трибун и сломали установку VAR. Испуганные футболисты спешно покинули поле и спрятались в раздевалке.

Один из работников стадиона был ранен во время стычки с разъяренными фанатами.

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Кроме того, фанаты обеих команд устроили разборки на трибунах стадиона.

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Стоит отметить, что в составе обеих команд выступают хорошо известные украинским любителям футбола игроки. Так, в составе Гремио гол в ворота Палмейраса забил Диего Соуза – экс-игрок харьковского Металлиста. Кроме того, на поле сошлись два бывших футболиста донецкого Шахтера: Дуглас Коста из Гремио и Луис Адриано из Палмейраса.

Еще один экс-игрок харьковской команды Виллиан просидел весь матч на скамейке запасных.

Отметим, что Гремио неудачно выступает в нынешнем сезоне: в 27 матчах команда набрала 26 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

А вот Палмейрас выступает куда лучше. Команда Луиса Адриано идет на втором месте в бразильской Серии А, отставая от лидера – Атлетико Минейро на семь очков.

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