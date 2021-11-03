Фаната посадили в тюрьму за расизм после финала Евро-2020

Разбитый Маркус Рашфорд покидает "Уэмбли" / Фото: Reuters

52-летний футбольный болельщик Джонатон Бест получил 10 недель тюрьмы. Его наказали за расизм.

После завершения финального матча чемпионата Европы-2020, в котором Англия уступила в серии пенальти Италии, Бест устроил трансляцию в Facebook. На эмоциях после фиаско Джонатон оскорблял на расовой почве темнокожих футболистов английской команды.

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Запись видеотрансляции полиции предоставил один из зрителей, сообщает Sky Sports.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом – 1:1. А в серии послематчевых пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

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Ранее мы писали, что Интер вынуждают избавиться от футболиста, у которого во время Евро-2020 остановилось сердце.