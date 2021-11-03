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Фаната ув'язнили за расизм після фіналу Євро-2020

Любомир Луканюк
3 листопада, 16:27
Уболівальник збірної Англії в соцмережах ображав темношкірих гравців національної команди, які не забили пенальті

Розбитий Маркус Рашфорд залишає "Вемблі" / Фото: Reuters

52-річний футбольний уболівальник Джонатон Бест отримав 10 тижнів в'язниці. Його покарали за расизм.

Після завершення фінального матчу чемпіонату Європи-2020, в якому Англія поступилася серією пенальті Італії, Бест влаштував трансляцію в Facebook. На емоціях після фіаско Джонатон ображав на расовому ґрунті темношкірих футболістів англійської команди.

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Запис відеотрансляції поліції надав один із глядачів, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, основний та додатковий час матчу завершився з рахунком – 1:1. А у серії післяматчевих пенальті 11-метрові удари не змогли реалізувати гравці збірної Англії Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака.

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Раніше ми писали, що Інтер змушують позбутися футболіста, в якого під час Євро-2020 зупинилося серце.