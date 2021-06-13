Евровидение сборной Украины: как могут петь наши футболисты

Музыкальный хит-парад сборной Украины
Сегодня сборная Украины проведет первый поединок на Евро-2020. В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Нидерландов. Онлайн Нидерланды – Украина уже есть на нашем сайте.
Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020
Перед стартом нашей команды много шуму наделал скандал из-за плейлиста, в который якобы по ошибке со стороны УЕФА были включены песни российских исполнителей.
Футболисты заявили, что сами соберут плейлист сборной для Евро, и сдержали свое обещание – окончательный плейлист стал доступным для прослушивания несколько дней назад.
Но так просто игроки не отделаются. Мы решили составить свой плейлист, а на помощь нам пришло популярное приложение Reface. Слушайте и наслаждайтесь песнями в исполнении игроков сборной Украины!
Георгий Бущан
Александр Караваев
Сергей Кривцов
Николай Матвиенко
Виталий Миколенко
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
Александр Зинченко
Руслан Малиновский
Андрей Ярмоленко
Роман Яремчук
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