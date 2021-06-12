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Евро-2020

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Окончательный плейлист сборной Украины на Евро-2020: слушаем выбор игроков

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 10:37
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Игроки сборной Украины составили плейлист для чемпионата Европы. После скандала с Моргенштерном в окончательной подборке нет ни одного российского исполнителя
Игроки сборной Украины составили плейлист для Евро-2020
Игроки сборной Украины составили плейлист для Евро-2020

Футболисты сборной Украины, как и обещали, обновили плейлист команды к Евро-2020. Напомним, изначально плейлист сборной Украины вызвал скандал из-за присутствия в нем песен скандальных россиян.

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Сразу же плейлист был почищен от российских песен, но в него добавили совсем уж случайные песни. Некоторые из них были даже старше игроков нашей сборной.

И вот накануне старта нашей команды на Евро-2020 свет увидел оригинальный плейлист. Будем надеяться, что к его составлению все-таки приложили руку игроки национальной команды. Наслаждайтесь!

(переключать песни можно с помощью кнопки плейлист в верхнем правом углу)

ПЛЕЙЛИСТ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

  • Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People
  • ONUKA – Vidlik
  • Patsyki Z Franeka – Марічка
  • The Hardkiss – Кораблі
  • Boombox – Вахтерам
  • Okean Elzy – Обійми
  • Go_A – Шум
  • MONATIK – Кружит
  • Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
  • AC/DC – Thunderstruck
  • David Guetta – Love Don't Let Me Go

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