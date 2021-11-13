Этого не может быть! Компьютер высчитал шансы Украины поехать на ЧМ-2022

Украина решающий матч проведет с Боснией / Фото: Reuters

13 и 16 ноября пройдут ключевые матчи группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Сложно представить, что сборная Франции упустит первое место, а вот за второе ведут борьбу сразу три команды – Украина, Босния и Финляндия.

Сегодня наши конкуренты играют между собой. Какой результат устроит Украину в матче Босния – Финляндия.

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Мощные компьютеры американского аналитического портала Gracenote рассчитали шансы команд нашей группы на второе место и на выход с группы на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Наиболее высокие шансы стать второй имеет Босния и Герцеговина (42,88%), далее Украина – 35,33%, Финляндия – 21,09% и Франция – 0,7%.

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Что касается выхода на чемпионат мира через стыковые матчи, то результаты такие: Босния – 10%, Украина – 10%, Финляндия – 5%.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

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Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.