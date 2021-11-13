13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Этого не может быть! Компьютер высчитал шансы Украины поехать на ЧМ-2022

Любомир Луканюк
13 ноября, 12:15
Американские аналитики дают нашей команде всего 10 процентов на то, что она пробьется на мундиаль через стыковые матчи

Украина решающий матч проведет с Боснией / Фото: Reuters

13 и 16 ноября пройдут ключевые матчи группы D отборочного турнира ЧМ-2022. Сложно представить, что сборная Франции упустит первое место, а вот за второе ведут борьбу сразу три команды – Украина, Босния и Финляндия.

Сегодня наши конкуренты играют между собой. Какой результат устроит Украину в матче Босния – Финляндия.

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Мощные компьютеры американского аналитического портала Gracenote рассчитали шансы команд нашей группы на второе место и на выход с группы на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

Наиболее высокие шансы стать второй имеет Босния и Герцеговина (42,88%), далее Украина – 35,33%, Финляндия – 21,09% и Франция – 0,7%.

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Что касается выхода на чемпионат мира через стыковые матчи, то результаты такие: Босния – 10%, Украина – 10%, Финляндия – 5%.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

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Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.