Цього не може бути! Комп'ютер вирахував шанси України поїхати на ЧС-2022

Україна вирішальний матч проведе з Боснією / Фото: Reuters

13 та 16 листопада пройдуть ключові матчі групи D відбіркового турніру ЧС-2022. Важко уявити, що збірна Франції упустить перше місце, а ось за друге борються відразу три команди – Україна, Боснія і Фінляндія.

Сьогодні наші конкуренти грають між собою. Який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія.

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Потужні комп'ютери американського аналітичного порталу Gracenote розрахували шанси нашої команди на друге місце і на вихід з групи на ЧС-2022 через стикові матчі.

Найвищі шанси стати другою має Боснія та Герцеговина (42,88%), далі Україна – 35,33%, Фінляндія – 21,09% та Франція – 0,7%.

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Щодо виходу на чемпіонат світу через стикові матчі, то результати такі: Боснія – 10%, Україна – 10%, Фінляндія – 5%.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

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Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.