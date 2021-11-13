13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Цього не може бути! Комп'ютер вирахував шанси України поїхати на ЧС-2022

Любомир Луканюк
13 листопада, 12:15
Американські аналітики дають нашій команді лише 10 відсотків на те, що вона проб'ється на мундіаль через стикові матчі

Україна вирішальний матч проведе з Боснією / Фото: Reuters

13 та 16 листопада пройдуть ключові матчі групи D відбіркового турніру ЧС-2022. Важко уявити, що збірна Франції упустить перше місце, а ось за друге борються відразу три команди – Україна, Боснія і Фінляндія.

Сьогодні наші конкуренти грають між собою. Який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія.

Реклама

Потужні комп'ютери американського аналітичного порталу Gracenote розрахували шанси нашої команди на друге місце і на вихід з групи на ЧС-2022 через стикові матчі.

Найвищі шанси стати другою має Боснія та Герцеговина (42,88%), далі Україна – 35,33%, Фінляндія – 21,09% та Франція – 0,7%.

Реклама

Щодо виходу на чемпіонат світу через стикові матчі, то результати такі: Боснія – 10%, Україна – 10%, Фінляндія – 5%.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Реклама

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.