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"Это уже была команда Петракова, а не Шевченко": экс-игрок сборной Украины назвал причину фиаско в Казахстане

Любомир Луканюк
1 сентября, 21:44
Бывший защитник национальной команды Вячеслав Шевчук считает, что нашу команду подвело не мастерство, а нехватка концентрации

Шевчук уверен, что Украина после Казахстана может обыграть Францию

Сегодня сборная Украины максимально усложнила себе шансы пробиться на чемпионат мира в Катаре. На выезде украинцы сыграли вничью с Казахстаном.

Почему так произошло, знает бывший защитник национальной команды Вячеслав Шевчук.

"Это уже была команда Петракова, а не Шевченко. Много вертикальных передач, прострелов, фланговой игры, агрессивности. Играли в три защитника – это уже схема Петракова.

Были моменты, но подвела реализация.

А в конце не хватило концентрации. Это не проблема с мастерством, а именно нехватка концентрации.

Ничья, как поражение. Минимальные шансы занять первое место в группе еще есть, для этого нужно выиграть в субботу у Франции. Думаю, будет полный стадион, команда перестроится и отдаст все силы.

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Не будет Зинченко? Незаменимых футболистов нет. Может Степаненко после отравления поправится, есть еще Шапаренко, Буяльский", – говорит Шевчук.

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Свой следующий матч сборная Украины проведет 4 сентября в Киеве против лидера группы и действующих чемпионов мира французов. Первый поединок завершился вничью – 1:1.

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