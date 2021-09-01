1 вересня 17:00
Казахстан 2
Україна 2
1 вересня 82’ Трансляція
Росія 0
Хорватія 0
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
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Рух --
Зоря --
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Металіст 1925 --
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Шахтар --
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"Це вже була команда Петракова, а не Шевченка": ексгравець збірної України назвав причину фіаско в Казахстані

Любомир Луканюк
1 вересня, 21:44
Колишній захисник національної команди В'ячеслав Шевчук вважає, що нашу команду підвела не майстерність, а нестача концентрації

Шевчук упевнений, що Україна після Казахстану може обіграти Францію

Сьогодні збірна України максимально ускладнила собі шанси пробитися на чемпіонат світу в Катарі. На виїзді українці зіграли внічию з Казахстаном.

Чому так сталося, знає колишній захисник національної команди В'ячеслав Шевчук.

"Це вже була команда Петракова, а не Шевченка. Багато вертикальних передач, прострілів, флангової гри, агресивності. Грали в три захисника – це вже схема Петракова.

Були моменти, але підвела реалізація.

А в кінці не вистачило концентрації. Це не проблема з майстерністю, а саме брак концентрації.

Нічия, як поразка. Мінімальні шанси посісти перше місце в групі ще є, для цього потрібно виграти в суботу у Франції. Думаю, буде повний стадіон, команда перебудується і віддасть всі сили.

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Не буде Зінченка? Незамінних футболістів немає. Може, Степаненко після отруєння видужає, є ще Шапаренко, Буяльський", – говорить Шевчук.

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Свій наступний матч збірна України проведе 4 вересня в Києві проти лідера групи і діючих чемпіонів світу французів. Перший поєдинок завершився внічию – 1:1.

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