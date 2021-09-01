Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки: Петраков устроил разнос после Казахстана

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался недоволен результатом и игрой своей команды в поединке против Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Александр Петраков недоволен игрой сборной Украины / Фото: Reuters

Украинцы пропустили гол на последних секундах встречи и упустили такую важную победу. Это был первый матч Александра Петракова во главе национальной команды. Видео голов и обзор матча Казахстан – Украина.

"Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают", – разнес игру своей команды тренер.

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Сразу после игры Петраков не смог назвать причины неудачи, но отметил, что команда не смогла выдержать схему.

"Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит... Он сам очень расстроен. Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать. Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему", – анализирует поединок Петраков.

"Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление (растяжка, лед), а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего", – подвел итог тренер в эфире программы "Головна команда".

Обзор матча Казахстан – Украина: