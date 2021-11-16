16 ноября 30’
Босния и Герцеговина 0
Украина 0
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Это очень сексуально. Глядя на эти фото, вы забудете о матче Босния – Украина

Андрей Трофимов
16 ноября, 21:28
Юная звезда украинского тенниса Марта Костюк выставила в соцсети сексуальные фото в бикини

Марта Костюк на отдыхе

Украинская теннисистка Марта Костюк провела отпуск в райском месте. Спортсменка отдыхала на Сейшельских островах в Индийском океане.

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"В этом суть воспоминаний; их нельзя забыть. Сейшельские острова", – подписала фотографии Марта.

И накидала в Instagram жарких фото в бикини. Просматривая эти снимки, не забудьте, что сегодня футбольный поединок года для нашей команды. Смотрите онлайн-трансляцию матча Босния – Украина.

19-летняя Марта Костюк занимает 50-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработал уже более миллиона долларов призовых. Хотя пока не выиграла ни одного турнира WTA.