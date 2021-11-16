Это очень сексуально. Глядя на эти фото, вы забудете о матче Босния – Украина

Марта Костюк на отдыхе
Украинская теннисистка Марта Костюк провела отпуск в райском месте. Спортсменка отдыхала на Сейшельских островах в Индийском океане.
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"В этом суть воспоминаний; их нельзя забыть. Сейшельские острова", – подписала фотографии Марта.
И накидала в Instagram жарких фото в бикини. Просматривая эти снимки, не забудьте, что сегодня футбольный поединок года для нашей команды. Смотрите онлайн-трансляцию матча Босния – Украина.
19-летняя Марта Костюк занимает 50-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она заработал уже более миллиона долларов призовых. Хотя пока не выиграла ни одного турнира WTA.