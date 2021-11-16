16 листопада 20’
Боснія і Герцеговина 0
Україна 0
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Це дуже сексуально. Дивлячись на ці фото, ви забудете про матч Боснія – Україна

Андрій Трофімов
16 листопада, 21:28
Юна зірка українського тенісу Марта Костюк виставила у соцмережі сексуальні фото у бікіні

Марта Костюк на відпочинку

Українська тенісистка Марта Костюк провела відпустку у райському місці. Спортсменка відпочивала на Сейшельських островах Індійського океану.

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"У цьому суть спогадів; їх не можна забути. Сейшельські острови", – підписала фотографії Марта.

І накидала у Instagram спекотних фото у бікіні. Переглядаючи ці знімки, не забудьте, що сьогодні футбольний поєдинок року для нашої команди. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Боснія – Україна.

19-річна Марта Костюк посідає 50-те місце у рейтингу WTA. За свою кар'єру вона заробила вже понад мільйон доларів призових. Хоча поки що не виграла жодного турніру WTA.