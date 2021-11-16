Це дуже сексуально. Дивлячись на ці фото, ви забудете про матч Боснія – Україна

Марта Костюк на відпочинку

Українська тенісистка Марта Костюк провела відпустку у райському місці. Спортсменка відпочивала на Сейшельських островах Індійського океану.

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"У цьому суть спогадів; їх не можна забути. Сейшельські острови", – підписала фотографії Марта.

І накидала у Instagram спекотних фото у бікіні. Переглядаючи ці знімки, не забудьте, що сьогодні футбольний поєдинок року для нашої команди. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Боснія – Україна.

19-річна Марта Костюк посідає 50-те місце у рейтингу WTA. За свою кар'єру вона заробила вже понад мільйон доларів призових. Хоча поки що не виграла жодного турніру WTA.