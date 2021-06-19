Это невероятно: Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых

Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры

Роналду догнал Клозе в матче с Германией / Фото: Reuters

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 12-й гол на чемпионатах Европы, улучшив собственный же рекорд. Португалец открыл счет в матче против Германии, но в итоге его команда проиграла в невероятной перестрелке.

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Тем не менее. На этом достижения португальца не заканчиваются. Роналду в сумме забил 19-й гол на чемпионатах Европы и мира.

Он повторил достижение знаменитого немца Мирослава Клозе. Символично, что это произошло именно в матче против Германии.

Напомним, что перед этим Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, опередив знаменитого француза Мишеля Платини.

А еще Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы. Португалец дебютировал на Евро еще в 2004 году, и тогда его команда дошла до финала, где уступила Греции.