4 декабря 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 декабря 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 декабря 19:30
Металлист 1925 0
Колос 1
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Это невероятно! Игрок Интера забил с углового между ног вратарю

Сергей Шаховец
5 декабря, 00:06
Интер разгромил на выезде Рому 3:0, поставив соперника на колени еще в первом тайме

Моуринью в шоке от игры Интера / Фото: Reuters

В субботу, 4 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А в котором Рома на стадионе "Олимпико" принимала миланский Интер.

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Уже на 15-й минуте встречи полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу забил просто невероятный гол в ворота римского клуба.

Турецкий легионер прямым ударом с углового сумел пробить Руя Патрисиу, при этом португалец пропустил мяч между ног.

ГОЛ ХАКАНА ЧАЛХАНОГЛУ

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На 25-й минуте ветеран Интера Эдин Джеко удвоил перевес своей команды, а в концовке первого тайма Дензел Дюмфрис довел счет до разгромного.

ГОЛ ЭДИНА ДЖЕКО

ГОЛ ДЕНЗЕЛА ДЮМФРИСА

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Матч так и закончился со счетом 3:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

ОБЗОР МАТЧА

После этой игры Интер набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Серии А. Рома с 25-ю очками на пятом месте.

Ранее мы рассказывали, какой гол-красавец удалось забить украинскому бомбардиру Руслану Малиновскому.