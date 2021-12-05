4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
Металіст 1925 0
Колос 1
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Це неймовірно! Гравець Інтера забив з кутового між ніг воротареві

Сергій Шаховець
5 грудня, 00:06
Інтер розгромив на виїзді Рому 3:0, поставивши суперника на коліна ще у першому таймі

Моурінью в шоці від гри Інтера / Фото: Reuters

У суботу, 4 грудня, відбувся матч 16-го туру італійської Серії А, в якому Рома на стадіоні "Олімпіко" приймала міланський Інтер.

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Вже на 15-й хвилині зустрічі півзахисник "нерадзуррі" Хакан Чалханоглу забив просто неймовірний гол у ворота римського клубу.

Турецький легіонер прямим ударом з кутового зумів пробити Руя Патрісіу, причому португалець пропустив м'яч між ніг.

ГОЛ ХАКАНА ЧАЛХАНОГЛУ

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На 25-й хвилині ветеран Інтера Едін Джеко подвоїв перевагу своєї команди, а наприкінці першого тайму Дензел Дюмфріс довів рахунок до розгромного.

ГОЛ ЕДІНА ДЖЕКО

ГОЛ ДЕНЗЕЛА ДЮМФРІСА

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Матч так і закінчився з рахунком 3:0 на користь команди Сімоне Індзагі.

ОГЛЯД МАТЧУ

Після цієї гри Інтер набрав 37 очок і піднявся на другий рядок турнірної таблиці Серії А. Рома з 25-ма очками на п'ятому місці.

Раніше ми розповідали, який гол-красень вдалося забити українському бомбардиру Руслану Малиновському.