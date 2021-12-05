Це неймовірно! Гравець Інтера забив з кутового між ніг воротареві

Моурінью в шоці від гри Інтера / Фото: Reuters

У суботу, 4 грудня, відбувся матч 16-го туру італійської Серії А, в якому Рома на стадіоні "Олімпіко" приймала міланський Інтер.

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Вже на 15-й хвилині зустрічі півзахисник "нерадзуррі" Хакан Чалханоглу забив просто неймовірний гол у ворота римського клубу.

Турецький легіонер прямим ударом з кутового зумів пробити Руя Патрісіу, причому португалець пропустив м'яч між ніг.

ГОЛ ХАКАНА ЧАЛХАНОГЛУ

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На 25-й хвилині ветеран Інтера Едін Джеко подвоїв перевагу своєї команди, а наприкінці першого тайму Дензел Дюмфріс довів рахунок до розгромного.

ГОЛ ЕДІНА ДЖЕКО

ГОЛ ДЕНЗЕЛА ДЮМФРІСА

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Матч так і закінчився з рахунком 3:0 на користь команди Сімоне Індзагі.

ОГЛЯД МАТЧУ

Після цієї гри Інтер набрав 37 очок і піднявся на другий рядок турнірної таблиці Серії А. Рома з 25-ма очками на п'ятому місці.

Раніше ми розповідали, який гол-красень вдалося забити українському бомбардиру Руслану Малиновському.