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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Зальцбург --
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Это невероятно! Близнецы, которых ждет Джорджина, помогли Роналду побить рекорд Месси

Сергей Шаховец
29 октября, 19:25
Португальскому форварду Манчестер Юнайтед покорилась еще одна вершина – на этот раз в соцсетях

Криштиан Роналду установил еще один рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как вчера Криштиану Роналду сообщил на своей странице в Instagram новость, что его девушка Джорджина Родригес ждет двойню, количество лайков зашкалило.

В настоящее время пост набрал 27,5 миллионов лайков.

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Это новый рекорд в Instagram среди спортсменов. Предыдущее достижение принадлежало извечному конкуренту звездного португальца Лионелю Месси. Пост аргентинца, который он опубликовал после перехода в ПСЖ в форме парижан и со своей семье собрал 22 миллиона лайков.

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Напомним, что Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

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