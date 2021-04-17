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Это неэтично! Возбуждающая фотосессия невесты игрока Шахтера в день матча с Динамо

17 апреля, 17:47

Андрей Трофимов

Возлюбленная защитника "горняков" Валерия Бондаря Даша Савина предстала перед своими поклонниками в образе роковой женщины с футбольным мячом

В день матча Шахтер – Динамо невеста защитника "горняков" Валерия Бондаря Даша Савина порадовала своих поклонников новой эффектной фотосессией. Смотреть Шахтер Динамо онлайн можно на нашем сайте.

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Журналистка-модель Даша Савина завладела мячом, а затем присела на него.

"Шахтер – Динамо. Матч – огонь. Вы за кого?" – поинтересовалась в Instagram у своих подписчиков блондинка в черном

Впрочем, одними лишь прогнозами на классико фолловеры Даши Савиной не ограничились.

"С точки зрения футбольной этики садиться "пятой точкой" на мяч не корректно", – написал один из них

"Хотел бы я быть мячом", – признался, в свою очередь, другой

Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем поединок вместе

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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