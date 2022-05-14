14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Это лучшая жизнь, детка! Украинская судья засветилась на Балеарских островах

Алексей Андрейцев
14 мая, 18:04
Футбольный арбитр чемпионата Украины София Причина выставила в соцсети фотографии с испанской Пальма-де-Мальорки

София Причина отдыхает в Испании / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинском футболе досрочно завершили сезон. Поэтому арбитры остались без работы.

Пока в календаре образовалась пауза София Причина поехала на море. В испанской Пальма-де-Мальорке девушка отметила 24-летие.

Реклама

А потом запостила пару фотографий с моря.

"Ты сейчас живешь своей лучшей жизнью, детка", – подписала в Instagram снимки София.

Реклама

Читайте также: Сексуальное правосудие: таких украинских арбитров вы еще не видели

Реклама

Львовянка София Причина работает футбольным арбитром уже давно. Она судила Европейские студенческие игры. Не раз состояла в судейских бригадах на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21, а также ей доверяли поединки Первой лиги.

Ранее мы писали, что рашисты отпустили рефери Ирину Петрову. В Новой Каховке девушка пребывала пять дней в плену.