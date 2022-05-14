Це найкраще життя, дитинко! Українська суддя засвітилася на Балеарських островах

Софія Причина відпочиває в Іспанії / Фото: Колаж: Сьогодні
В українському футболі достроково завершили сезон. Тож арбітри залишилися без роботи.
Поки у календарі утворилася пауза Софія Причина поїхала на море. В іспанській Пальма-де-Мальорці дівчина відзначила 24-річчя.
А потім запостила пару фотографій із моря.
"Ти зараз живеш своїм найкращим життям, дитинко", – підписала в Instagram фотографії Софія.
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Львів'янка Софія Причина працює футбольним арбітром уже давно. Вона судила Європейські студентські ігри. Не раз була у суддівських бригадах на матчах чемпіонату України U-19 та U-21, а також їй довіряли поєдинки Першої ліги.
Раніше ми писали, що рашисти відпустили рефері Ірину Петрову. У Новій Каховці дівчина була п'ять днів у полоні.