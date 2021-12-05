Это кеш! Усик поставил крест на бое в Киеве

Усик и НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Александр Усик, соперником которого в следующем поединке весной станет Энтони Джошуа либо Тайсон Фьюри, дал понять, что этот бой в любом случае пройдет не в Киеве.

Причина – столица Украины не обеспечит те доходы, что альтернативные локации.

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"Реванш с Энтони Джошуа в Киеве... Люди, которые организовывают бои, чисто считают свою прибыль. Это бизнесмены. Берем "Олимпийский", Киев, берем "Уэмбли" или какой-то другой стадион вместимостью, например, 70 тысяч. Естественно, они выберут Лондон, потому что публика более платежеспособная. Люди больше заплатят фунтами, чем гривнами. Вот, просто элементарно", – приводит слова Усика vringe.com.

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

НСК "Олимпийский". Фото: официальный сайт ФК "Динамо"

"Я думаю, что это возможно, если просто взять и организовать бой в Киеве самим. Есть обалденная мысль выхода и всего остального, сделать шоу. Но на данный момент с этими топовыми ребятами (Джошуа, Фьюри)... Они тоже считают свой кэш. "А что, я поеду туда и у меня будет минус 10 миллионов? Конечно, я не поеду". Вот и все. Вот такая ситуация", – добавил Усик.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

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Напомним, Усик уже в марте подерется с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, если удастся откупиться от реванша с Джошуа. Тот согласен отойти в сторону за 40 миллионов долларов.

Усик vs Джошуа. Впереди реванш / Фото: USYK17

Местом проведения возможного боя Усик – Фьюри промоутер последнего называет Саудовскую Аравию.