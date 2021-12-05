5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Це кеш! Усик поставив хрест на бою в Києві

Олег Люлька
5 грудня, 16:19
Український боксер назвав бажаним, але нереальним проведення свого наступного поєдинку на НСК "Олімпійський"

Усик і НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Олександр Усик, суперником якого в наступному поєдинку навесні стане Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі, дав зрозуміти, що цей бій у будь-якому разі відбудеться не в Києві.

Причина – столиця України не забезпечить тих доходів, що альтернативні локації.

Реклама

"Реванш із Ентоні Джошуа в Києві... Люди, які організовують бої, рахують свій прибуток. Це бізнесмени. Беремо "Олімпійський", Київ, беремо "Вемблі" або якийсь інший стадіон місткістю, наприклад, 70 тисяч. Природно, вони оберуть Лондон, бо публіка більш платоспроможна. Люди більше заплатять фунтами, ніж гривнями. Ось просто елементарно", – наводить слова Усика vringe.com.

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"

"Я гадаю, що це можливо, якщо просто взяти й організувати бій у Києві самим. Є шалена думка виходу і всього іншого, зробити шоу. Але із цими топовими хлопцями (Джошуа, Ф'юрі)... Вони теж рахують свій кеш: "А що, я поїду туди і в мене буде мінус 10 мільйонів? Звісно, я не поїду". Ось і все. Ось така ситуація", – додав Усик.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, Усик уже в березні поб'ється з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, якщо вдасться відкупитися від реваншу з Джошуа. Той згоден поступитися за 40 мільйонів доларів.

Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17

Місцем проведення можливого бою Усик – Ф'юрі промоутер останнього називає Саудівську Аравію.

Реклама