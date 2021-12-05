Це кеш! Усик поставив хрест на бою в Києві

Усик і НСК "Олімпійський" / Фото: Reuters

Олександр Усик, суперником якого в наступному поєдинку навесні стане Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі, дав зрозуміти, що цей бій у будь-якому разі відбудеться не в Києві.

Причина – столиця України не забезпечить тих доходів, що альтернативні локації.

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"Реванш із Ентоні Джошуа в Києві... Люди, які організовують бої, рахують свій прибуток. Це бізнесмени. Беремо "Олімпійський", Київ, беремо "Вемблі" або якийсь інший стадіон місткістю, наприклад, 70 тисяч. Природно, вони оберуть Лондон, бо публіка більш платоспроможна. Люди більше заплатять фунтами, ніж гривнями. Ось просто елементарно", – наводить слова Усика vringe.com.

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"

"Я гадаю, що це можливо, якщо просто взяти й організувати бій у Києві самим. Є шалена думка виходу і всього іншого, зробити шоу. Але із цими топовими хлопцями (Джошуа, Ф'юрі)... Вони теж рахують свій кеш: "А що, я поїду туди і в мене буде мінус 10 мільйонів? Звісно, я не поїду". Ось і все. Ось така ситуація", – додав Усик.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Усик уже в березні поб'ється з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, якщо вдасться відкупитися від реваншу з Джошуа. Той згоден поступитися за 40 мільйонів доларів.

Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17

Місцем проведення можливого бою Усик – Ф'юрі промоутер останнього називає Саудівську Аравію.