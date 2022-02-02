Это катастрофа! Украина осталась без своей звезды на Олимпиаде-2022

Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская биатлонистка Елена Билосюк не сможет выйти на старт первых олимпийских гонок. Она получила положительный результат теста на коронавирус.
Читайте также: Кто будет готовить сборную Украины? Тренера изолировали в олимпийской деревне
"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Тест Елены – это катастрофа.
Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест.
Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам, успеет ли восстановиться", – цитирует тренера команды Уроша Велепца Суспільне|Спорт.
35-летняя Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) – олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете. А также чемпионка мира 2013 года, двукратная серебряная и трехкратная бронзовая призерка мировых первенств.
Читайте также: Как поехать на Олимпиаду и не сойти с ума: пошаговая инструкция