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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Это катастрофа! Украина осталась без своей звезды на Олимпиаде-2022

Любомир Луканюк
2 февраля, 10:30
Олимпийская чемпионка Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус в Пекине и была отправлена на карантин

Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская биатлонистка Елена Билосюк не сможет выйти на старт первых олимпийских гонок. Она получила положительный результат теста на коронавирус.

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"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Тест Елены – это катастрофа.

Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест.

Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам, успеет ли восстановиться", – цитирует тренера команды Уроша Велепца Суспільне|Спорт.

35-летняя Елена Билосюк (до замужества Пидгрушная) – олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете. А также чемпионка мира 2013 года, двукратная серебряная и трехкратная бронзовая призерка мировых первенств.

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Елена Пидгрушная сменила фамилию / Фото: AFP