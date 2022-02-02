Это катастрофа! Украина осталась без своей звезды на Олимпиаде-2022

Украинская биатлонистка Елена Билосюк не сможет выйти на старт первых олимпийских гонок. Она получила положительный результат теста на коронавирус.

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"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Тест Елены – это катастрофа.

Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест.

Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам, успеет ли восстановиться", – цитирует тренера команды Уроша Велепца Суспільне|Спорт.