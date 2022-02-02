Це катастрофа! Україна залишилася без своєї зірки на Олімпіаді-2022

Українська біатлоністка Олена Білосюк не зможе вийти на старт перших олімпійських перегонів. Вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Читайте також: Хто готуватиме збірну України? Тренера ізолювали в олімпійському селищі

"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Тест Олени – катастрофа.

Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілий сезон, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, вранці трохи краща, але позитивний тест.

Потрібно зрозуміти, чи зможе повернутися до ритму. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів, чи встигне відновитись", – цитує тренера команди Уроша Велепця Суспільне|Спорт.