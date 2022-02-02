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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Це катастрофа! Україна залишилася без своєї зірки на Олімпіаді-2022

Любомир Луканюк
2 лютого, 10:30
Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус у Пекіні та була відправлена на карантин

Олена здала позитивний тест на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська біатлоністка Олена Білосюк не зможе вийти на старт перших олімпійських перегонів. Вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

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"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Тест Олени – катастрофа.

Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілий сезон, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, вранці трохи краща, але позитивний тест.

Потрібно зрозуміти, чи зможе повернутися до ритму. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів, чи встигне відновитись", – цитує тренера команди Уроша Велепця Суспільне|Спорт.

35-річна Олена Білосюк (до заміжжя Підгрушна) – олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті. А також чемпіонка світу 2013 року, дворазова срібна та триразова бронзова призерка світових першостей.

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Олена Підгрушна змінила прізвище / Фото: AFP