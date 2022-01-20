Это был захват. Вай-фай сеть была – ОМОН России: Калиниченко рассказал РФ правду об аннексии Крыма

Калиниченко раскрыл россиянам глаза на аннексию Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко, давно проживающий в Москве, рассказал россиянам, что в реальности происходило в Крыму в 2014-м.

Тогда украинец играл за симферопольскую Таврию в УПЛ.

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"То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье. Происходил захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы ходили в рестораны возле дома правительства, который в какой-то момент захватили, где проходили свободные (показывает кавычки) волеизлияния, выборы куда-то. И просто вай-фай сеть была – "ОМОН России". Особо никто не прятался там", – поведал Калиниченко каналу российского блогера Глеба Чернявского.

/ Фото: Getty Images

"Как мы в футбол ездили играть? Стремновато было, уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не понимал, что будет за этим. Самолетами мы перемещаться уже не могли, аэропорт был блокирован. Поэтому ездили на автобусе. Выезжаешь из Крыма – а дальше в Херсонской области блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо тоже экипированные. И никто не знает, что будет дальше".

/ Фото: AFP

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"В какой-то момент я разорвал контракт и уехал, а до этого вывез все – машину, деньги из ячейки, потому что банки, скажем так, перешли в другие руки. Ничего хорошего в тот момент не было".

"Мяса там никакого не было, хотя и говорят, что небескровная история. Была и кровь, к сожалению. В общем, было некомфортно", – добавил Калиниченко.

Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Калиниченко не первый раз макает РФ. Ранее он заявил, что борщ украинское блюдо и никак не ассоциируется у него с Россией.