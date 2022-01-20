Це було захоплення. Вай-фай мережа була – ОМОН Росії: Калиниченко розповів РФ правду про анексію Криму

Калиниченко розкрив росіянам очі на анексію Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексгравець збірної України Максим Калиниченко, який давно живе в Москві, розповів росіянам, що насправді відбувалося в Криму 2014-го.

Тоді українець грав за сімферопольську Таврію в УПЛ.

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"Те, що вам показували по телевізору, – це брехня. Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше, не ОМОН, а бійці особливого призначення. З повним екіпіруванням. Ти розумієш, що це ніяке не ополчення. Ми ходили в ресторани біля будинку уряду, який в певний момент захопили, де відбувалися вільні (показує лапки) волевиявлення, вибори кудись. І просто вай-фай мережа була – "ОМОН Росії". Ніхто й не ховався там", – розповів Калиниченко каналу російського блогера Гліба Чернявського.

/ Фото: Getty Images

"Як ми у футбол їздили грати? Боязко було, вже тоді з'явилися блокпости. Ніхто не розумів, що буде потім. Літаками ми пересуватися вже не могли, аеропорт був блокований. Тому їздили автобусом. Виїжджаєш з Криму – а далі в Херсонській області блокпости. Усе серйозно, суворі чоловіки стоять, серйозно теж екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі".

/ Фото: AFP

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"У якийсь момент я розірвав контракт і виїхав, а до цього вивіз усе – машину, гроші з комірки, тому що банки, скажімо так, перейшли в інші руки. Нічого хорошого тоді не було".

"М'яса там ніякого не було, хоч і кажуть, що небезкровна історія. Була і кров, на жаль. Загалом, було некомфортно", – додав Калиниченко.

Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Калиниченко не вперше присоромлює РФ. Раніше він заявив, що борщ українська страва і ніяк не асоціюється з Росією.