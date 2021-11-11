11 ноября 46’
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13 ноября 14:00
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Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
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Зенит --
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Это будет бомба! Секс-символ украинского спорта снялась в клипе известной группы

Сергей Шаховец
11 ноября, 20:22
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заинтриговала своих фанатов новой работой – на этот раз она снялась в видеоклипе популярной группы Антитела

Марина Бех-Романчук снялась в клипе группы Антитела / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда украинского спорта приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". В ожидании премьеры, Марина Бех-Романчук опубликовала пост на своей странице Instagram.

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"Уже завтра премьера, не пропустите.

Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат.

Ждете так сильно как я?

Уже в 08:45 эксклюзивно на канале Украина", – анонсировала Бех-Романчук свою новую работу.

Официальный тизер клипа опубликовали у себя на странице группа Антитела.

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Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

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А недавно мы рассказывали, как Марина Бех-Романчук сделала себе татуировку, но пока решила не показывать ее подписчикам в соцсетях.

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