3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Это безумие! Сборная Англии забила Латвии 20 голов

Любомир Луканюк
1 декабря, 07:33
Это самая крупная победа в истории английских сборных и рекордная в отборочных матчах чемпионатов мира

Рекорд в женском футболе

В отборочном матче женского чемпионата мира по футболу 2023 года сборная Англии разгромила команду Латвии с невероятным счетом – 20:0!

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Покер в этой встрече оформила Лорен Хемп, по хет-трику сделали Бетани Мид, Хелен Уайт и Алексии Руссо. Джорджина Стенуэй отдала 6 голевых передач.

Это самая крупная победа в истории английских сборных. Кроме того, это новый рекорд отбора на женский ЧМ. Предыдущее достижение установила сборная Бельгии на прошлой неделе, разгромив команду Армении со счетом – 19:0.

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Ранее мы писали, что женская сборная Украины по футболу проиграла отборочный поединок на ЧМ-2023 команде Венгрии.