Алексия Путельяс: неизвестные факты из жизни победительницы женского "Золотого мяча"

Игрок Барселоны получила награду от журнала France Football и стала лучшей футболисткой 2020 года

Алексия Путельяс - обладательница "Золотого мяча"

Кто такая Алексия Путельяс и что нужно знать о жизни футболистки?

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Мы собрали интересные факты о обладательнице "Золотого мяча". Поэтому поехали:

Детство футболистки

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Алексия Путельяс Сегура родилась в Моллет-дель-Вальес, городе в районе Барселоны, 4 февраля 1994 года. Жауме Путеллас Рота и Эли Сегура – родители Алексии Путелльяс . Которые были причастны к спорту, а именно – баскетболу. Но несмотря на это девочка выбрала для себя футбол, которым начала заниматься в возрасте шести лет в 2001 году. Девочка не была фанаткой Барселоны с детства.

Ее первой командой был CE Sabadell. Путеллас провела год в молодежной программе Барселоны в 2005 году. Позже перешла в молодежный состав КОД Эспаньола, когда ей было 12 лет, и оставалась в течение 4 лет. Отец Путеллас, Жауме, умер за 2 недели до начала чемпионата Европы среди женщин до 19 лет 2012 года. Поэтому девушка иногда может поднять пальцы в небо и смотреть вверх, когда выходит на поле или празднует гол в честь своего покойного отца.

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Любительница татуировок

У Алексии есть татуировки по всей спине. У нее также есть символы на руках, запястьях, лодыжках и голени.

Зарплата и состояние футболистки

Алексия Путелльяс подписывает сделки с Nike. Они платят ей более 6000 долларов в месяц. Она также работала с такими брендами, как Isdin, VISA и Bodysense. Состояние Алексии Путелльяс оценивается в 1,5 миллиона долларов. Хоть в начале своей карьеры она зарабатывала не много, но позже ее гонорары выросли до 300 000 долларов в год. Выходит около 25 000 долларов в месяц.

Променяла бизнес карьеру на спорт

Она изучала бизнес-администрирование в Университете Помпеу Фабра в Барселоне. Путелльяс занималась экономическим управлением и менеджментом, прежде чем приостановить учебу, чтобы сосредоточиться на футболе.

Выступает за свободу Каталонии

Алексия Путелльяс является сторонником каталонского движения за независимость. После голосования за независимость Каталонии 2017 года Путеллас выступила против тюремных условий для каталонских лидеров независимости, заявив, что они "не ответ".

Обожает животных

Мисс Путелльяс – любитель собак и владеет домашним животным. Любимца зовут – Нала. Футболистка настолько любит свою собачку, что берет её везде с собой.

Алексия – за гендерную равность в спорте!

Выступая перед BBC, она сказала:

"Помимо всех титулов, которые я хочу выиграть для сборной и Барселоны, я хотела бы немного изменить футбол.

Я хочу показать миру, что в футболе есть место для всех – для мужчин, женщин, всех рас... для всех. Я хочу, чтобы это было видно нормально. Это одна из моих целей".

Кумиры футболистки

В молодости она почитала двух бразильцев и одного испанца, которые играл за Барселону: Ривальдо, Роналдиньо и Андреса Иньесту. Она также восхищалась французской футболисткой Луизой Несиб, которая играла за Олимпик Лион.

Тело в отличной форме!

Рост Путеллас выше среднего. Он составляет – 1,73 метра, а масса тела – 69 кг (152 фунта). Девушка также обожает плавать.