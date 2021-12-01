Це божевілля! Збірна Англії забила Латвії 20 голів

Рекорд у жіночому футболі

У відбірному матчі жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року збірна Англії розгромила команду Латвії з неймовірним рахунком – 20:0!

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Покер у цій зустрічі оформила Лорен Хемп, по хет-трику зробили Бетані Мід, Хелен Уайт та Алексія Руссо. Джорджина Стенуей віддала 6 гольових передач.

Це найбільша перемога історії англійських збірних. Крім того, це новий рекорд відбору на жіночу ЧС. Попереднє досягнення встановила збірна Бельгії минулого тижня, розгромивши Вірменію з рахунком – 19:0.

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Раніше ми писали, що жіноча збірна України з футболу програла відбірковий двобій на ЧС-2023 команді Угорщини.