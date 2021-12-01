3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Це божевілля! Збірна Англії забила Латвії 20 голів

Любомир Луканюк
1 грудня, 07:33
Це найбільша перемога в історії англійських збірних та рекордна у відбіркових матчах чемпіонатів світу

Рекорд у жіночому футболі

У відбірному матчі жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року збірна Англії розгромила команду Латвії з неймовірним рахунком – 20:0!

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Покер у цій зустрічі оформила Лорен Хемп, по хет-трику зробили Бетані Мід, Хелен Уайт та Алексія Руссо. Джорджина Стенуей віддала 6 гольових передач.

Це найбільша перемога історії англійських збірних. Крім того, це новий рекорд відбору на жіночу ЧС. Попереднє досягнення встановила збірна Бельгії минулого тижня, розгромивши Вірменію з рахунком – 19:0.

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Раніше ми писали, що жіноча збірна України з футболу програла відбірковий двобій на ЧС-2023 команді Угорщини.