Олексія Путельяс: невідомі факти з життя переможниці жіночого "Золотого м'яча"

Гравець Барселони отримала нагороду від журналу France Football і стала найкращою футболісткою 2020 року

Алексія Путеллас - володорка "Золотого м'яча"

Хто така Алексія Путеллас і що треба знати про життя футболістки?

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Ми зібрали цікаві факти про володарку "Золотого м'яча". Тож поїхали:

Дитинство футболістки

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Алексія Путеллас Сегура народилася в Моллет-дель-Вальєс, місті в районі Барселони, 4 лютого 1994 року. Жауме Путеллас Рота та Елі Сегура – батьки Алексії Путеллас . Вони були причетні до спорту, а саме – баскетболу. Але незважаючи на це спортсменка обрала для себе футбол, яким почала займатися у віці шести років у 2001 році. Дівчинка була фанаткою Барселони з дитинства.

Її першою командою був CE Sabadell. Путеллас провела рік у молодіжній програмі Барселони у 2005 році. Пізніше увійшла до молодіжного складу КОД Еспаньола, коли їй було 12 років, де залишалася протягом 4 років. Батько Путеллас Жауме помер за 2 тижні до початку чемпіонату Європи серед жінок до 19 років 2012 року. Тому дівчина іноді може підняти пальці в небо та дивитися вгору, коли виходить на поле, чи святкує гол на честь свого покійного батька.

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Любителька татуювань

Алексія має татуювання по всій спині. Вона також має символи на руках, зап'ястях, кісточках і гомілці.

Зарплата та дохід футболістки

Алексія Путеллас підписує угоди із Nike. Вони платять їй понад 6000 доларів на місяць. Вона також працювала з такими брендами, як Isdin, VISA та Bodysense. Статки Алексії Путеллас оцінюються в 1,5 мільйона доларів. Хоч на початку своєї кар'єри вона заробляла небагато, але пізніше її гонорари зросли до 300 000 доларів на рік. Виходить близько 25 000 доларів на місяць.

Проміняла бізнес кар'єру на спорт?

Вона вивчала бізнес-адміністрування в Університеті Помпеу Фабра у Барселоні. Путеллас займалась економічним управлінням та менеджментом, перш ніж тимчасово зупинити навчання, щоб зосередитися на футболі.

Виступає за свободу Каталонії

Алексія Путеллас є прихильником каталонського руху за незалежність. Після голосування за незалежність Каталонії 2017 Путеллас виступила проти тюремних умов для каталонських лідерів незалежності, заявивши, що вони "не відповідь".

Любить тварин

Міс Путеллас – любитель собак і має домашню тваринку. Її улюбленця звуть – Нала. Футболістка настільки любить свого песика, що бере його скрізь із собою.

Алексія – за гендерну рівність у спорті!

Виступаючи перед BBC , вона сказала:

"Окрім усіх титулів, які я хочу виграти для збірної та Барселони, я хотіла б трохи змінити футбол.

Я хочу показати світові, що у футболі є місце для всіх – для чоловіків, жінок, усіх рас… для всіх. Я хочу, щоб це було нормально. Це одна з моїх цілей".

Кумири футболістки

У молодості вона мала за кумирів двох бразильців та одного іспанця, який грав за Барселону: Рівальдо, Роналдіньо та Андреса Іньєсту. Вона також захоплювалася французькою футболісткою Луїзою Несіб, яка була членом команди Олімпік Ліон.

Тіло у чудовій формі!

Зріст Путеллас вище середнього. Він становить – 1,73 метра, а маса тіла – 69 кг (152 фунти). Дівчина також любить плавати.