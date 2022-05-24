Есть вещи хуже Уимблдона: российская теннисистка открыто поддержала Украину

Гаврилова в ужасе от того, что делает Россия в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) открыто поддержала украинцев. Спортсменка прокомментировала тот факт, что российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне.

"Я определенно поддерживаю украинских игроков. Представьте, что у вас нет дома. Происходят вещи и похуже, чем не играть на Уимблдоне", – заявила Дарья.

Гаврилова родилась в Москве и большую часть жизни провела в России. В 2021 году она вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Савилла и живет сейчас в Мельбурне, выступая на международных соревнованиях под флагом Австралии. Занимает 127-е место в мировом рейтинге. За карьеру заработала 4,5 млн долларов.

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В поддержку Украины Дарья выступала в сине-желтой одежде.

Недавно стало известно, что теннисистам не будут начислять очки за Уимблдон. Сергей Стаховский назвал это решение "позорным днем в истории тенниса".