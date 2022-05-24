28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Есть вещи хуже Уимблдона: российская теннисистка открыто поддержала Украину

Алексей Андрейцев
24 мая, 15:30
Дарья Гаврилова считает, что организаторы Уимблдона поступили правильно, когда запретили участвовать в турнире игрокам из России и Беларуси

Гаврилова в ужасе от того, что делает Россия в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) открыто поддержала украинцев. Спортсменка прокомментировала тот факт, что российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне.

"Я определенно поддерживаю украинских игроков. Представьте, что у вас нет дома. Происходят вещи и похуже, чем не играть на Уимблдоне", – заявила Дарья.

Гаврилова родилась в Москве и большую часть жизни провела в России. В 2021 году она вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Савилла и живет сейчас в Мельбурне, выступая на международных соревнованиях под флагом Австралии. Занимает 127-е место в мировом рейтинге. За карьеру заработала 4,5 млн долларов.

Реклама

В поддержку Украины Дарья выступала в сине-желтой одежде.

Недавно стало известно, что теннисистам не будут начислять очки за Уимблдон. Сергей Стаховский назвал это решение "позорным днем в истории тенниса".