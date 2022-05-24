Є речі гірші за Вімблдон: російська тенісистка відкрито підтримала Україну

Гаврилова в шоці від того, що робить Росія в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська тенісистка Дар'я Савілл (у дівоцтві Гаврилова) відкрито підтримала українців. Спортсменка прокоментувала той факт, що російським та білоруським тенісистам заборонили брати участь у Вімблдоні.

"Я безперечно підтримую українських гравців. Уявіть, що у вас немає дому. Відбуваються речі і гірші, ніж не грати на Вімблдоні", – заявила Дар'я.

Гаврилова народилася Москві і більшість життя провела в Росії. У 2021 році вона одружилася з австралійським тенісистом Люком Савіллом і живе зараз у Мельбурні, виступаючи на міжнародних змаганнях під прапором Австралії. Займає 127-ме місце у світовому рейтингу. За кар'єру заробила 4,5 млн доларів.

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На підтримку України Дар'я виступала у синьо-жовтому одязі.

Нещодавно стало відомо, що тенісистам не нараховуватимуть очки за Вімблдон. Сергій Стаховський назвав це рішення "ганебним днем в історії тенісу".