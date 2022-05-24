28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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Є речі гірші за Вімблдон: російська тенісистка відкрито підтримала Україну

Олексій Андрейцев
24 травня, 15:30
Дар'я Гаврилова вважає, що організатори Вімблдона вчинили правильно, коли заборонили брати участь у турнірі гравцям з Росії та Білорусі

Гаврилова в шоці від того, що робить Росія в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська тенісистка Дар'я Савілл (у дівоцтві Гаврилова) відкрито підтримала українців. Спортсменка прокоментувала той факт, що російським та білоруським тенісистам заборонили брати участь у Вімблдоні.

"Я безперечно підтримую українських гравців. Уявіть, що у вас немає дому. Відбуваються речі і гірші, ніж не грати на Вімблдоні", – заявила Дар'я.

Гаврилова народилася Москві і більшість життя провела в Росії. У 2021 році вона одружилася з австралійським тенісистом Люком Савіллом і живе зараз у Мельбурні, виступаючи на міжнародних змаганнях під прапором Австралії. Займає 127-ме місце у світовому рейтингу. За кар'єру заробила 4,5 млн доларів.

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На підтримку України Дар'я виступала у синьо-жовтому одязі.

Нещодавно стало відомо, що тенісистам не нараховуватимуть очки за Вімблдон. Сергій Стаховський назвав це рішення "ганебним днем в історії тенісу".