Есть один недостаток: тренер Реала – об игре сборной Украины на Евро-2020

Известный тренер Карло Анчелотти отметил выход украинской команды в 1/8 финала чемпионата Европы и назвал нашу главную проблему на турнире

Анчелотти нравится тандем Шевченко-Тассотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти обратил внимание на выступление сборной Украины на Евро-2020. Наша команда пробилась в плей-офф, где 29 июня сыграет против Швеции.

"Я хотел бы отметить сборную Украины Андрея Шевченко и Мауро Тассотти, которая вышла из группы. У футболистов Украины только один недостаток – им трудно сохранять концентрацию на протяжении всего матча", – заявил Анчелотти в интервью AS.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко вошел в символическую сборную первой части чемпионата Европы. Кроме того, в рейтинг самых надежных вратарей Евро-2020 попал Георгий Бущан. В трех матчах он отразил 11 ударов.

Напомним, что сегодня на Евро-2020 играет сборная Италии. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Италия – Австрия.