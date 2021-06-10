Есть дата боя Усик – Джошуа! Боксеры таки встретятся в Великобритании

Украинский супертяж Александр Усик получит свой шанс стать чемпионом мира сразу по трем основным версиям осенью. Но Энтони Джошуа свои пояса так просто не отдаст

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

На днях мы писали, что Усик и Джошуа вот-вот подпишут контракт. А теперь стала известна дата поединка с участием чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом в крузервейте украинцем Александром Усиком.

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Бой Джошуа — Усик состоится в Великобритании 25 сентября – сообщает в Twitter журналист Кевин Айол, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что WBO обязала Джошуа провести защиту титула в бою против обязательного претендента Усика. Сторонам давали время договориться до 31 мая, иначе будут назначены торги за право организовать бой. Но потом дали небольшую отсрочку.

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Также сообщалось, что Усик – слишком большой риск для Джошуа и поединок на грани срыва.

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

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