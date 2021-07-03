Если в Москве не передумают: Металлист и Минай заменят в УПЛ Десну и Олимпик

Состав клубов высшего дивизиона украинского футбола может серьезно измениться за считанные недели до старта нового чемпионата страны

ФК "Металлист" (Харьков) / Фото: Официальный сайт ФК "Металл" (Харьков)

Состав клубов Премьер-лиги Украины нового сезона на пороге серьезных перемен.

Читайте также: Динамо разошлось миром с Лозанной: видео голов

Как сообщает журналист Олег Ящук, Десна и Олимпик не сыграют в новом сезоне УПЛ. Эти команды, скорее всего, покинут чемпионат Украины из-за серьезных финансовых проблем.

Особенно плохая ситуация у черниговцев, правда, представители клуба "отправились в Москву на переговоры к своему главному акционеру", и призрачная надежда, что Десна останется в высшем дивизионе, еще есть.

Реклама

Отмечается, что ближе всего к замене Олимпика и Десны в высшем дивизионе украинского футбола – харьковский Металлист Александра Ярославского (бывший Металл) и Минай, за который в прошлом сезоне безуспешно выступал Артем Милевский.

Читайте также: Определение героев УПЛ завершилось уникальным результатом

Напомним, что следующий чемпионат Украины стартует 25 июля.