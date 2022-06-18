Если Путин прекратит бомбардировки, сыграем в Киеве. Луческу о матче Лиги чемпионов

Мирча Луческу надеется на скорое прекращение войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Подопечные Мирчи Луческу одними из первых в Украине начали подготовку к сезону. И это не удивительно, ведь всего через месяц киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к матчам ЛЧ.

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"Для Динамо участие в Лиге чемпионов очень важно с точки зрения морального духа уставших от войны украинцев. Мы хотим показать, что жизнь продолжается, что мы не перестаем играть в футбол, несмотря на бомбы. Украинский народ был несчастен последние 4 месяца. Теперь мы стремимся заставить их улыбнуться. Это будет трудный матч для нас. Я бы не хотел встречаться с Фенербахче в 1-м раунде. Думаю, этот матч станет самым важным в отборе.

Игроки приедут из сборной. Конечно, их смущает военное положение. Появляются и новые молодые футболисты. Я хочу дать им больше шансов. После нашей работы в Румынии у нас будет подготовительный лагерь в Швейцарии. Скорее всего, матч состоится в Польше. Однако, если Путин прекратит бомбардировки, мы сыграем с Фенербахче в Киеве. Я мечтаю, чтобы война закончилась, и мы снова могли играть на заполненном стадионе", – сказал Луческу в интервью spor.haber7.com.

Мирча Луческу – главный тренер Динамо Киев / Фото: Reuters

Напомним, после начала военной агрессии Российской Федерации Мирча Луческу мог возглавить Фенербахче. Но несмотря на готовый контракт с турецким грандом, румынский специалист решил продолжить работу в Динамо.

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Луческу решил отказать Фенербахче / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что первый матч с Фенербахче Динамо сыграет 19 июля. По мнению букмекеров, вице-чемпион Турции имеет больше шансов пройти в следующий раунд турнира.