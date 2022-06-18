Якщо Путін припинить бомбардування, зіграємо у Києві. Луческу про матч Ліги чемпіонів

Мірча Луческу сподівається на швидке припинення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Підопічні Мірчі Луческу одними з перших в Україні розпочали підготовку до сезону. І це не дивно, адже лише через місяць кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про підготовку команди до матчів ЛЧ.

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"Для Динамо участь у Лізі чемпіонів дуже важлива з точки зору морального духу втомлених від війни українців. Ми хочемо показати, що життя триває, що ми не перестаємо грати у футбол, незважаючи на бомби. Український народ був нещасним останні 4 місяці. Тепер ми прагнемо змусити їх посміхнутися. Це буде найважчий матч для нас. Я не хотів би зустрічатися з Фенербахче у 1-му раунді. Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі.

Гравці приїдуть зі збірної. Звичайно, їх бентежить воєнний стан. З'являються й нові молоді футболісти. Я хочу дати їм більше шансів. Після нашої роботи в Румунії ми матимемо підготовчий табір у Швейцарії. Швидше за все, матч відбудеться у Польщі. Однак, якщо Путін припинить бомбардування, ми зіграємо із Фенербахче у Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні", – сказав Луческу в інтерв'ю spor.haber7.com.

Мірча Луческу – головний тренер Динамо Київ / Фото: Reuters

Нагадаємо, після початку військової агресії Російської Федерації Мірча Луческу міг очолити Фенербахче. Але незважаючи на готовий контракт із турецьким грандом, румунський фахівець вирішив продовжити роботу в Динамо.

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Луческу вирішив відмовити Фенербахче / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що перший матч із Фенербахче Динамо зіграє 19 липня. На думку букмекерів, віце-чемпіон Туреччини має більше шансів пройти до наступного раунду турніру.