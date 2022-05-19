Не боягуз! Луческу відмовився від пропозиції турецького гранда заради Динамо

Румунський наставник Динамо Мірча Луческу ухвалив важливе рішення залишитися працювати у столичному клубі, незважаючи на привабливі варіанти продовжити кар'єру за кордоном

Луческу вирішив відмовити Фенербахче / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат УПЛ було достроково завершено у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України. Для підтримки ігрової форми Динамо виїхало із країни та проводить благодійні матчі на підтримку України.

Доля проведення нового чемпіонату поки що під питанням у зв'язку з можливим продовженням воєнного стану на три місяці. На цьому тлі румунський фахівець Мірча Луческу вирішив не залишати Динамо у скрутний час і готувати команду до виступу в Лізі чемпіонів.

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І це незважаючи на те, що Містер на столі мав пропозицію від турецького Фенербахче.

"У мене контракт до 2024 року, і я не можу залишити команду в цьому хаосі. Є пропозиції дуже серйозні... У мене була пропозиція від Фенербахче. Але зараз все це вже неактуально. Я не можу покинути київське Динамо у такій ситуації. Ні за що на світі. Це було б проявом боягузництва. До того ж, я пройшов через все це у футболі. І через війни… Але я ніколи не мав ситуації, коли я міг би грати в єврокубках, не маючи матчів у чемпіонаті. Тепер настав час кинути все і рухатися далі. Мені потрібен важливий матч щотижня", – сказав Луческу в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

До речі, ми повідомляли яку свиню підсунув Динамо німецький Айнтрахт. У зв'язку з перемогою німців у фіналі Ліги Європи киянам буде складніше потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів.

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