"Если бы могли, убили бы даже мяч": самый жуткий матч мирового футбола

Противостояние Бразилия - Чили имело для всех разные последствия

За отборочной суматохой ЧМ-2022 незаметно прошла очередная годовщина, пожалуй, самой известной битвы за поездку на мундиаль. В сентябре 1989 года Бразилия и Чили так выясняли отношения, что чуть до войны не дошло.

После жеребьевки в группу попали три сборные – Бразилия, Чили и Венесуэла. Последних в расчет никто не брал. За первое место и путевку на ЧМ-1990 сражались бразильцы и чилийцы.

"По праву либо силой!"

Сразу же после жеребьевки тренер сборной Чили Орландо Аравена увлекся, как сейчас бы сказали, треш-током.

Аравена повсеместно обсмеивал бразильцев. Их сборная, любил он повторять, это лев с заставки голливудской кинокомпании: рычит, но не кусается. Давая откровенную установку на грязную игру, тренер заранее оправдывался:

"Мои игроки – не забияки. Они – настоящие мужчины".

А главным девизом чилийской сборной, с подачи Аравены, стал лозунг "По праву либо силой!"

Первый матч прошел в Сантьяго 13 августа. Чилийцы начали с того, что в нарушение правил ФИФА поторопились выйти на поле раньше бразильских футболистов, на которых тут же обрушился град камней и бутылок.

Начало встречи весьма красочно описывалось в бразильском журнале:

"Если бы только могли, чилийцы убили бы даже мяч. По крайней мере, унизили бы его. То, чему предстояло быть футбольным матчем, превратилось почти в рукопашную схватку".

Насилие бушевало на каждом клочке поля. Еще до начала игры чилиец Гонсалес ткнул пальцами в глаз Ромарио. Дальше – хуже. Чилиец Янес нанес травму Бранко, которого пришлось уносить с поля. За этим эпизодом последовала заваруха, в ходе которой Орменьо укусил Ромарио в грудь. В ответ Ромарио разбил лицо сопернику, за что и был удален уже на четвертой минуте!

"Непонятно, как этот парень, выросший в бедном пригороде Рио и закаленный в матчах на пустырях, где играют, не просто жестко – жестоко, не проявил элементарной выдержки", – сокрушался Пеле, освещавший оба матча на телевидении.

В численном меньшинстве бразильцы играли ровно десять минут. Орменьо выгнали, после таранного удара Валдо.

Получив по красной, команды забили и по голу. Гости открыли счет после курьеза. Защитник чилийцев Астенго, выбивал мяч из штрафной, попал своего партнера Гонсалеса и мяч рикошетом влетел в ворота.

Хозяева отыгрались перед финальным свистком. Судья усмотрел в действиях бразильского вратаря Таффарела нарушение правил – задержку мяча. Дальше все происходило с молниеносной скоростью. Аравена выхватывает мяч из рук недоумевающего голкипера, ставит его на землю чуть ли не на самой линии ворот, дает короткий пас Басаю, тот отправляет мяч в сетку. Судья показывает на центр поля.

Гол вызвал много споров. Ведь свободный удар должен разыгрываться минимум с линии штрафной площади, а не внутри нее. Плюс рефери должен был дать бразильцам возможность выстроить стенку.

Ничья 1:1 – и все должно было решиться на "Маракане".

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"Закидаем чилийцев цветами"

Опасаясь, что местная торсида отплатит чилийцам насилием, руководители Бразильской конфедерации футбола, тренер Лазарони, журналисты дружно принялись убеждать публику, чтобы она проявила сдержанность, не поставила своим поведением под угрозу почти уже лежащую в кармане путевку в Италию.

Известный спортивный комментатор Жука Кфори закликал со страниц газеты "Глобо": "Закидаем чилийцев цветами – и голами!" Он напомнил торсиде, что распоясавшегося соперника можно ведь пристыдить благородством, как это случилось в 1969 году, во время игр с Парагваем.

Тогда в Асунсьоне бразильских игроков изводили по-всякому. Вокруг отеля, где они поселились, устроили такой концерт, что футболисты за ночь практически не сомкнули глаз. На стадионе пришлось еще сложнее – бразильцы выходили на поле под градом камней, угроз и проклятий.

А во время ответного матча против Парагвая на "Маракане" свыше 183 тысяч человек, забросали соперника цветами.

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Прочитала инструкцию – и дернула за шнур

Бразильская полиция при поддержке губернатора штата Рио-де-Жанейро предприняла исключительные меры безопасности, обеспечив жесткий контроль внутри, вокруг и на подступах к стадиону. На входе, у болельщиков изымали все, что при желании можно метнуть на поле.

Но тот, кто проверял сумочку 24-летней Розенери Мело – болельщицы, которая впервые в жизни пошла с друзьями на футбол, не углядел у нее под платьем небольшой пакет с двумя сигнальными ракетами.

Несколькими минутами ранее этот пакет ей сунул незнакомый болельщик: на входе мужчин тщательно досматривали. Женщин щадили, на жаре они были в столь легких платья, что скрыть что-либо под ними практически невозможно. Розенери это удалось. Хотела потом отдать пакет мужчине, но он затерялся в толпе.

Матч начался и шансы чилийцев таяли просто на глазах. Игра практически велась в одни ворота. Голкипер Рохас трудился в поте лица. Отражая один из особенно трудных мячей, Рохас ударился головой о штангу, но тут же сделал знак рукой, – мол, ничего страшного, можно продолжать.

Тренер Аравена, которого дисквалифицировали после первой игры, забрался на шестой этаж административного здания и оттуда по рации давал инструкции запасному вратарю команды, а тот их передавал футболистам.

Но, видя, что надежд на положительный исход поединка практически нет, Аравена решается при первом удобном случае спровоцировать скандал и заработать дисквалификацию бразильцам. И случай представился. Его подарила гостям та самая Розенери.

На 49-й минуте Карека вывел сборную Бразилии вперед. "Маракана" не переставала ликовать и Розенери вспомнила о своем пакете. На волне всеобщей радости она прочитала инструкцию, как пользоваться ракетой, дернула шнур и спровоцировала один из самых известных скандалов в мировом футболе.

Ракета упала на поле метрах в полутора от Рохаса. Момент этот сотни раз потом прокручивали по телевидению. Было хорошо видно, что ракета дымит за спиной голкипера, который пытается бежать в сторону, ноги у него заплетаются, и он валится на землю. Тут же пытается встать, но к нему подбегает товарищ по команде, красноречиво жестикулируя, – мол, лежи! К вратарю устремляется врач чилийской команды, быстро достает что-то из чемоданчика, обрабатывает голову голкипера, требует носилки.

Только когда Рохаса понесли на носилках в раздевалку, стало видно: его лицо, шея, грудь в крови. В это время Аравена подает по рации команду: "Все! Уходим! Уходим!"

Эти слова слышали служащие телефонной компании "ТелеБразил", один из аппаратов которой работал на той же волне. И чилийцы, игнорируя протесты аргентинского судьи, дружно покидают поле.

"В крови и огне"

Над сборной Бразилии нависла угроза дисквалификации. А в раздевалку Чили уже стучит полиция с врачами. Ведь ежели Розенери предстоит нести уголовную ответственность за нанесение Рохасу телесных повреждений, жертву обязаны осмотреть. Результаты этого обследования во многом прояснили дело.

Во-первых, не оказалось ни малейших следов ожога, значит ракета не попала в голову вратаря. Единственное повреждение – два пореза над левым глазом. Но настораживало, что ранки исключительно аккуратны, с ровными, а не рваными краями, сам разрез тонок. Врачи сочли, что наиболее вероятное их происхождение – порезы лезвием.

В заключительном резюме медики отметили, что Рохас находился в полном сознании, более того – вполне мог продолжать игру.

Под усиленной охраной бразильской военной полиции чилийцы покидают стадион, а в Сантьяго удостаиваются встречи, как национальные герои. Машина скорой помощи, с сиреной и мигалками, везет Рохаса в больницу. Местные газеты выходят с огромными заголовками: "Зверская агрессия против Рохаса", "Матч закончился в крови и огне", "Мафиози! Рохас может остаться слепым!", "Дикая бразильянка ранила голкипера мощной петардой!".

Около четырех тысяч чилийцев, скандируя "бразильцы – убийцы!", устремляются к зданию бразильского посольства. От каменного града вдребезги разлетаются все окна.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Хосе Торибио Мерино в припадке гнева публично называет Бразилию "примитивной страной" и требует мести.

"Хорошо, что у нас нет с Чили общей границы", – в Бразилии всерьез опасались военных действий.

Вердикт ФИФА

Руководство чилийского футбола во главе с президентом Серхио Стоппелем, защищало поведение Аравены и игроков команды. Требовало дисквалификации Бразилии или, хотя бы, переигровки на нейтральном поле. Но их ждало большое разочарование.

Версия о "ракете, угодившей прямо в лицо голкипера" исчезла почти мгновенно. Серия из 15 снимков, сделанных фотокорреспондентами подтвердила: петарда упала в полутора метрах от Рохаса. Поэтому и ожогов у него не обнаружилось.

Тогда Стоппель выдвигает новую теорию: заряд "раскололся, и осколки поранили Рохаса". Однако тщательная техническая экспертиза сигнальных ракет этого типа показала: осколков они не дают и на земле не взрываются. Словом, от проделки Розенери пострадать вратарь никак не мог.

Вердикта ФИФА в Бразилии и Чили ждали с нетерпением. Изучив все материалы, комиссия ФИФА после шестичасовых дебатов вынесла следующее решение: за самовольный уход команды Чили с поля присудить победу со счетом 2:0 сборной Бразилии. Рохаса дисквалифицировать пожизненно. Бразильскую конфедерацию футбола за сигнальную ракету оштрафовать на 20 тысяч швейцарских франков.

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Со стадиона – в Playboy

Больше всех радовались Розенери и ее семья: девушке приходилось скрываться от журналистов, соседей и откровенно недружелюбных фанатов. В случае дисквалификации Бразилии ей пришлось бы не сладко.

Теперь болельщики сменили гнев на милость. Розенери стала знаменитостью. Посыпались рекламные предложения. Подзарабатывая на одном из них, Розенери опять начудила. На открытии нового филиала лакокрасочной фирмы она по просьбе организаторов торжества пальнула сразу из двух ракетниц того же типа, что и на "Маракане". К несчастью обе ракеты угодили в пластиковую крышу соседнего кондитерского магазина. Чудом никто не погиб, но пожар удался на славу: тушить его съехались пожарные со всего города.

Чтобы впредь торсиде было не повадно баловаться ракетами на стадионах, Бразильская конфедерация футбола решила взыскать сумму наложенного штрафа с Розенери. Та сначала растерялась – таких денег у нее просто нет. И тут как тут появился агент Playboy: десяток снимков в костюме Евы на страницах журнала, взамен погашения долга.

"Не жить с грузом лжи"

Получив пожизненный бан Роберто Рохас заговорил. "Не могу больше жить с грузом такой лжи на плечах, – заявил вратарь. – Мы сговорились с капитаном команды Фернандо Астенго за два дня до матча. Знали, что бразильцы не дадут нам выиграть на своем поле, и решили действовать.

В свой план посвятили физиотерапевта Алехандро Кока, который за несколько минут до начала матча передал мне скальпель. Я его спрятал в гетры. Идея состояла в том, чтобы симулировать травму от якобы брошенного с трибун предмета.

Однако столько людей внимательно наблюдали за нами, что мы никак не могли реализовать свой план. Во время перерыва между таймами я переложил скальпель поближе – во вратарскую перчатку. Наконец случай представился. Что-то зеленое промелькнуло над моей головой, ударилось о землю и выбросило завесу дыма. Я упал, подкатился поближе к дымящемуся предмету, вытащил скальпель и резанул над бровью. Я был в полном сознании, когда меня несли в раздевалку.

Кроме Астенго и Кока, остальные игроки ничего не знали. Посвященным оказался еще массажист Мальдонадо, который спрятал перчатку со скальпелем".

После дисквалификации Рохас ушел в пляжный футбол, где добился солидных результатов. Участвовал в чемпионате мира. Лишь в 2001 году его амнистировали, после чего Роберто долгое время работал тренером в разных бразильских клубах.

Что касается Розенери Мелло, то она умерла летом 2011 года от аневризмы мозга. Ей было 46 лет.