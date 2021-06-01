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Еще одного участника Евро-2020 затронул коронавирус. Впереди у них матч с соперником Украины

1 июня, 16:57

Александр Трикиша

Перед товарищеским матчем со сборной Нидерландов игрок шотландской команды заразился коронавирусом. Его изолировали от остальных игроков, пока результат теста не будет отрицательным

Джон Флек будет изолирован от команды. Фото: REUTERS/Peter Powell

Полузащитник сборной Шотландии Джон Флек получил положительный результат на COVID-19, находясь в расположении команды в Испании, где шотландцы готовятся к Евро-2020. Кстати, а лидер сборной Украины Малиновский ляжет под нож – ему прооперируют живот.

Игрок Шеффилд Юнайтед игрок был выведен из состава и не примет участия в товарищеском матче против Нидерландов в Португалии. Кстати, в Нидерландах коронавирусом заразился вратарь, однако другие игроки отказались делать прививки.

Флек будет изолирован от команды и вернется в общую группу после отрицательного теста. На данный момент болезнь футболиста проходит бессимптомно, сообщает Daily Mail.

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Как мы писали ранее Дания отказалась пускать российских болельщиков на Евро-2020. Власти Дании решили не пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы, так как в стране вакцинируют не одобренными Евросоюзом вакцинами. В Копенгагене Россия проведет решающий матч группового этапа.

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Источник: Сегодня|Спорт

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