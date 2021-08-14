14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Черноморец --
Александрия --
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Еще не готов: когда Месси проведет первый матч за ПСЖ

Александр Трикиша
14 августа, 08:42
Новичок Пари Сен-Жермен Лионель Месси сможет дебютировать в своей новой команде не ранее 29 августа. Звездный аргентинец еще не набрал оптимальную форму

Лионель Месси пока набирает форму в новом клубе / Фото: REUTERS

Миллионы болельщиков по всему миру ждут дебютного матча Месси в ПСЖ. Впервые во взрослой карьере Лионель выйдет на поле не в футболке Барселоны!

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Однако дебюта аргентинца придется немного подождать. Как сообщает Le Parisien, Месси еще не набрал оптимальной формы, поэтому не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против Страсбура.

Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

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Тем не менее, по информации источника, Лионель должен быть готов к 29 августа, когда парижане встретятся с Реймсом в 4-м туре.

Ранее мы писали, что салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов. Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне Лионель Месси расплакался.

Также сообщалось, что ПСЖ будет платить Месси зарплату в криптовалюте. Новичок Пари Сен-Жермен Лионель Месси будет за год зарабатывать 41 миллион евро, часть зарплаты футболист будет получать в криптовалюте.

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