Салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов

Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне Лионель Месси расплакался. Теперь салфетку, которой футболист вытирал слезы, продают на аукционе

Месси плакал, уходя из Барселоны

В начале августа Лионель Месси покинул Барселону. На прощальной пресс-конференции футболист расплакался.

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И вот теперь салфетку, которой Месси вытирал слезы, собираются продать. Ее выставили на аукцион по баснословной цене – за один миллион долларов.

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Свою карьеру Лионель теперь продолжит в Пари Сен-Жермен. Футболист подписал контракт с французским клубом на два года с правом продления на год.

За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.

Итого, 122 млн евро за два года. И это – не считая премии, если Лео выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ или возьмет еще один "Золотой мяч".