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Салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 августа, 16:45
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Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне Лионель Месси расплакался. Теперь салфетку, которой футболист вытирал слезы, продают на аукционе
Месси плакал, уходя из Барселоны
Месси плакал, уходя из Барселоны

В начале августа Лионель Месси покинул Барселону. На прощальной пресс-конференции футболист расплакался.

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И вот теперь салфетку, которой Месси вытирал слезы, собираются продать. Ее выставили на аукцион по баснословной цене – за один миллион долларов.

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Свою карьеру Лионель теперь продолжит в Пари Сен-Жермен. Футболист подписал контракт с французским клубом на два года с правом продления на год.

За сезон выступлений в ПСЖ Месси будет получать 41 млн евро чистыми. Кроме того, за сам переход в Пари Сен-Жермен Лионелю предусмотрен подписной бонус в размере 40 млн евро.

Итого, 122 млн евро за два года. И это – не считая премии, если Лео выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ или возьмет еще один "Золотой мяч".

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Колос
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
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10
flag Италия ИталияIT
10
10
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