Ще не готовий: коли Мессі проведе перший матч за ПСЖ

Ліонель Мессі поки набирає форму в новому клубі / Фото: REUTERS

Мільйони уболівальників по всьому світу чекають дебютного матчу Мессі в ПСЖ. Вперше в дорослій кар'єрі Ліонель вийде на поле не в футболці Барселони!

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Однак дебюту аргентинця доведеться трохи почекати. Як повідомляє Le Parisien, Мессі ще не набрав оптимальної форми, тому не зіграє в матчі 2-го туру чемпіонату Франції проти Страсбура.

Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

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Проте, за інформацією джерела, Ліонель повинен бути готовий до 29 серпня, коли парижани зустрінуться з Реймсом в 4-му турі.

Раніше ми писали, що серветку зі сльозами Ліонеля Мессі продають за мільйон доларів. Під час прощальної прес-конференції в Барселоні Ліонель Мессі розплакався.

Також повідомлялося, що ПСЖ буде платити Мессі зарплату в криптовалюті. Новачок Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі буде за рік заробляти 41 млн євро, частину зарплати футболіст буде отримувати в криптовалюті.