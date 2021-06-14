Эриксен заговорил после остановки сердца. У него один-единственный вопрос

"Что со мной произошло?" – недоумевает полузащитник сборной Дании и итальянского Интера, которого после падения в матче с Финляндией вытащили с того света

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Дании и миланского Интера Кристиан Эриксен, у которого по ходу матча с Финляндией в Копенгагене (0:1) произошла остановка сердца, впервые после случившегося заговорил с медиа.

"Спасибо, я не сдамся", – приводит слова 29-летнего Эриксена La Gazzetta dello Sport

"Сейчас мне лучше", – рассказал о своем состоянии датчанин

"Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", – отметил Кристиан, которого вытянули с того света при помощи дефибриллятора

При этом у полузащитника сборной Дании, напугавшего своим падением весь мир, один-единственный вопрос: "Я хочу понять – что со мной произошло?"

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, хоть Эриксен и передает приветы после остановки сердца, карьеру ему, скорее всего, придется завершить.