Эриксен заговорил после остановки сердца. У него один-единственный вопрос

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters
Полузащитник сборной Дании и миланского Интера Кристиан Эриксен, у которого по ходу матча с Финляндией в Копенгагене (0:1) произошла остановка сердца, впервые после случившегося заговорил с медиа.
"Спасибо, я не сдамся", – приводит слова 29-летнего Эриксена La Gazzetta dello Sport
"Сейчас мне лучше", – рассказал о своем состоянии датчанин
"Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", – отметил Кристиан, которого вытянули с того света при помощи дефибриллятора
При этом у полузащитника сборной Дании, напугавшего своим падением весь мир, один-единственный вопрос: "Я хочу понять – что со мной произошло?"
Кристиан Эриксен / Фото: Reuters
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Как мы писали ранее, хоть Эриксен и передает приветы после остановки сердца, карьеру ему, скорее всего, придется завершить.
"Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая – он вряд ли продолжит свою карьеру. Футбольные организации будут очень строги к допуску его на поле", – заявил доктор Санджай Шарма из Лондонского университета Святого Георгия
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